Купили 5 ручек по цене 5 р и 3 карандаша по цене 9 р сколько стоила эта покупка
Математика
Купили 5 ручек по цене 5 р и 3 карандаша по цене 9 р сколько стоила эта покупка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5×5=25 - стоимость всех ручек 2) 3×9=27 - стоимость всех карандашей 3) 25+27=52 - стоимость всей покупки
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