Самая большая пушка россии
История
Самая большая пушка россии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Царь - пушка, которая находится в Москве.
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