Кролик посадил в огороде 9 грядок моркови 4 грядки репы , а лука столько грядок, ско??ько грядок морковки и репы вместе . сколько всего грядок овлщей посадил кролик ?
Математика
Кролик посадил в огороде 9 грядок моркови 4 грядки репы , а лука столько грядок, ско??ько грядок морковки и репы вместе . сколько всего грядок овлщей посадил кролик ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 9+4=13 гр - моркови и репы. 2. 13+13=26 гр - всего . Ответ: 26 грядок.
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