Кролик посадил в огороде 9 грядок моркови 4 грядки репы , а лука столько грядок, ско??ько грядок морковки и репы вместе . сколько всего грядок овлщей посадил кролик ?

Математика

Кролик посадил в огороде 9 грядок моркови 4 грядки репы , а лука столько грядок, ско??ько грядок морковки и репы вместе . сколько всего грядок овлщей посадил кролик ?

Автор: Гость