На столе лежат в ряд четыре фигуры: треугольник, ромб, круг и квадрат. Цвета этих фигур зелёный жёлтый синий и красный, и нет двух фигур одного цвета. Фигура красного цвета лежит между зелёной и синей, справа от желтой фигуры ...
Математика
На столе лежат в ряд четыре фигуры: треугольник, ромб, круг и квадрат. Цвета этих фигур зелёный жёлтый синий и красный, и нет двух фигур одного цвета. Фигура красного цвета лежит между зелёной и синей, справа от желтой фигуры лежит ромб, круг лежит правее треугольника и ромба. Также известно, что треугольник лежит не с краю, а фигура синего цвета ещё лежит рядом с желтой . В каком порядке лежат фигуры и каков цвет каждой из них? Причем треугольник лежит не с краю ,а фигура синего цвета не лежит рядом с фигурой желтого цвета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извини не могу ответить я не в гимназии учусь и я в 4 классе а не в пятом нас такому ещё не учили
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