На столе лежат в ряд четыре фигуры: треугольник, ромб, круг и квадрат. Цвета этих фигур зелёный жёлтый синий и красный, и нет двух фигур одного цвета. Фигура красного цвета лежит между зелёной и синей, справа от желтой фигуры ...

Математика

На столе лежат в ряд четыре фигуры: треугольник, ромб, круг и квадрат. Цвета этих фигур зелёный жёлтый синий и красный, и нет двух фигур одного цвета. Фигура красного цвета лежит между зелёной и синей, справа от желтой фигуры лежит ромб, круг лежит правее треугольника и ромба. Также известно, что треугольник лежит не с краю, а фигура синего цвета ещё лежит рядом с желтой . В каком порядке лежат фигуры и каков цвет каждой из них? Причем треугольник лежит не с краю ,а фигура синего цвета не лежит рядом с фигурой желтого цвета?

Автор: Гость