1ЦЕЛАЯ43/60*30/103=?

Математика
1ЦЕЛАЯ43/60*30/103=?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 43/60*30/103=103/60*30/103=1/2*1/1=1/1*1=1/2.
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