1ЦЕЛАЯ43/60*30/103=?
Математика
1ЦЕЛАЯ43/60*30/103=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 43/60*30/103=103/60*30/103=1/2*1/1=1/1*1=1/2.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Match the parts of the sentences. 1)If you come to Moscow, 2)If she visits London, 3)If he arrives in St.Petersburg early, 4)If I go to the...
Математика
На столе лежат в ряд четыре фигуры: треугольник, ромб, круг и квадрат. Цвета этих фигур зелёный жёлтый синий и красный, и нет двух фигур одного цве...
Математика
Кролик посадил в огороде 9 грядок моркови 4 грядки репы , а лука столько грядок, ско??ько грядок морковки и репы вместе . сколько всего грядок овлщ...