Ты можешь объяснить,как получились слова трамвал и вокзай? Сравни слова: вагоново??атый вагоноуважаемый. Какое из них существует,а какое нет?

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Ты можешь объяснить,как получились слова трамвал и вокзай? Сравни слова: вагоново??атый вагоноуважаемый. Какое из них существует,а какое нет?

Автор: Гость