Ты можешь объяснить,как получились слова трамвал и вокзай? Сравни слова: вагоново??атый вагоноуважаемый. Какое из них существует,а какое нет?

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Ты можешь объяснить,как получились слова трамвал и вокзай? Сравни слова: вагоново??атый вагоноуважаемый. Какое из них существует,а какое нет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово трамвал(й) и вокзай(л), буквы поменялись местами, перепутали. Существует слово вагоновожатый.
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