Помогите пожалуйста Как на английском будет красные туфли
Английский язык
Помогите пожалуйста Как на английском будет красные туфли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Red shoes red boots red footwear
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