Помогите пожалуйста Как на английском будет красные туфли

Английский язык
Помогите пожалуйста Как на английском будет красные туфли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Red shoes  red boots red footwear
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