Разобрать как часть речи слово "она"

Русский язык
Разобрать как часть речи слово "она"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Она(кто?)-мест. 2.Нач.ф.-она 3.И.п.,3 л.,ед.ч.
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