От двух пристаней одновременно навстречу друг другу отошли два катера и встретил??сь через 5 часов. Какой катер находился в пути до встречи дольше, если скорость первого была 23км/ч, а скорость второго 27км/ч.
Математика
От двух пристаней одновременно навстречу друг другу отошли два катера и встретил??сь через 5 часов. Какой катер находился в пути до встречи дольше, если скорость первого была 23км/ч, а скорость второго 27км/ч.
Ответ(ы):
Гость:
Дано: t=5 ч V1= 23 км/ч V2=27 км/ч Найти: s₁ и s₂ - ? Решение: 1) s₁ = t * v₁ = 5 * 23 = 115 км 2) s₂ = t * v₂ = 5 * 27 = 135 км 3) 115 км < 135 км Ответ: второй катер находился в пути дольше
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