От двух пристаней одновременно навстречу друг другу отошли два катера и встретил??сь через 5 часов. Какой катер находился в пути до встречи дольше, если скорость первого была 23км/ч, а скорость второго 27км/ч.

Математика

От двух пристаней одновременно навстречу друг другу отошли два катера и встретил??сь через 5 часов. Какой катер находился в пути до встречи дольше, если скорость первого была 23км/ч, а скорость второго 27км/ч.

Автор: Гость