От двух пристаней отправились на встречу друг другу 2 теплохода. Один из них шёл до встречи 4 ч со скоростью 36 км\ч . Другой прошёл до встречи треть ючасть пути пройденого первым поставь вопрос и реши задачу

Математика

От двух пристаней отправились на встречу друг другу 2 теплохода. Один из них шёл до встречи 4 ч со скоростью 36 км\ч . Другой прошёл до встречи треть ючасть пути пройденого первым поставь вопрос и реши задачу

Автор: Гость