От двух пристаней отправились на встречу друг другу 2 теплохода. Один из них шёл до встречи 4 ч со скоростью 36 км\ч . Другой прошёл до встречи треть ючасть пути пройденого первым поставь вопрос и реши задачу
Математика
От двух пристаней отправились на встречу друг другу 2 теплохода. Один из них шёл до встречи 4 ч со скоростью 36 км\ч . Другой прошёл до встречи треть ючасть пути пройденого первым поставь вопрос и реши задачу
Ответ(ы):
Гость:
...........................................48км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Алгебра