От двух пристаней отправились на встречу друг другу 2 теплохода. Один из них шёл до встречи 4 ч со скоростью 36 км\ч . Другой прошёл до встречи треть ючасть пути пройденого первым поставь вопрос и реши задачу

Математика
От двух пристаней отправились на встречу друг другу 2 теплохода. Один из них шёл до встречи 4 ч со скоростью 36 км\ч . Другой прошёл до встречи треть ючасть пути пройденого первым поставь вопрос и реши задачу
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...........................................48км
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