Какие части мяса баранины используют для жаренья
Другие предметы
Какие части мяса баранины используют для жаренья
Ответ(ы):
Гость:
БАРАНИНА ДЛЯ ЖАРЕНЬЯ Стейк: задняя ножка; Котлеты отбивные с косточкой: корейка; Котлеты рубленые: лопатка, шейная часть.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Туристы проехали первую половину расстояния в 480 км на автомобили со скоростью 80 км/ ч, а вторую половину - на автобусе, который двигался со скор...
Математика
В трёх ящиках 42 кг овощей. В первых двух вместе 27кг. Сколько кг овощей в первом ящике, если во втором на 4 кг меньше чем в третьем? Кролик Кро...