Туристы проехали первую половину расстояния в 480 км на автомобили со скоростью 80 км/ ч, а вторую половину - на автобусе, который двигался со скоростью 40 км/ч. Сколько времени потребовалось туристам на это путешествие?

Математика

Туристы проехали первую половину расстояния в 480 км на автомобили со скоростью 80 км/ ч, а вторую половину - на автобусе, который двигался со скоростью 40 км/ч. Сколько времени потребовалось туристам на это путешествие?

Автор: Гость