Сравните Числа 5/19 или 11/19

Математика
Сравните Числа 5/19 или 11/19
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Ответ(ы):
Гость:
11/19 больше 5/19    ведь 11 больше 5
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