Итоги Правления Князя Игоря срочно очень надо??

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С 912 г. княжить на Руси стал Игорь, сын Рюрика. После смерти великого князя Олега древляне попытались обособиться от Киева. Князь Игорь Рюрикович усмирил их и обложил еще большей данью, чем при Олеге. Воевода Свенельд за покорение угличей и взятие их города Пересечен получил в награду от Игоря древлянские подати. Внутренняя политика князя Игоря в основном была направлена на усмирение возмущений разных славянских племен. В 913 г. Игорь наметил совершить набег на прикаспийских жителей. Путь лежал через хазарские владения по Волге. За обещание отдать половину добычи хазарский каган пропустил руссов. Но на обратном пути победителей хазары решили завладеть всей добычей, и большая часть русской рати была истреблена, а спасшиеся почти все погибли в борьбе с болгарами. В конце IX века по соседству со славянскими племенами появились орды кочевников – печенегов, и князю Игорю первому пришлось оборонять свои области от них. В 915 г. князь Игорь заключил с ними мирный договор, который длился 5 лет, а позднее (в 944 г.) вступил с ними в союз против греков. Но в основном в русско-греческих отношениях печенеги выступали на стороне греков. В 941 г. князь Игорь решил, по примеру Олега, совершить большой поход на Византию, в этот раз на азиатские берега империи. Но дунайские болгары, увидев русские суда в Черном море, сообщили об этом императору. Греки собрали силы, снарядили корабли и выступили против врага. В жестоком морском бою русские не выдержали «греческого огня» и потерпели поражение. Игорь хотел загладить стыд своего поражения и в 944 г., наняв печенегов, снова двинулся на Грецию. На этот раз византийский император не стал вступать с русскими в бой, а откупился богатыми дарами. На следующий год князь Игорь заключил с греками мирный договор. Во внешней политике князь Игорь преследовал торговые выгоды и разные льготы для русских купцов в Византии. Под старость Игорь Рюрикович не ходил сам на полюдье (сбор дани), а поручил это дело Свенельду, на что возмутились его дружинники. Послушав их, князь Игорь пошел на землю древлян собирать дань, причем он и его дружина прибегали к насилию. На обратном пути в Киев, решив, что недостаточно собрали дани, они решили вернуться на повторные поборы. Такой поход князя Игоря на древлян привел его к гибели. Древляне перебили его отряд и убили самого князя. Есть известие, будто древляне, пригнув стволы двух деревьев, привязали к ним князя, отпустили их, и он был разорван на две части. После смерти князя Игоря в 945 г. управление взяла его жена княгиня Ольга, т.к. их сын Святослав был еще мал. Она была очень умна, решительна, твердого нрава. Ольга, прибегнув к хитрости, жестоко отомстила древлянам за убийство князя Игоря. Великая княгиня Ольга Александровна »