Помогите пожалуйста составить семейный бюджет очень надо)

Обществознание
Помогите пожалуйста составить семейный бюджет очень надо)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я тоже не вижу проблемы. Пойдите и торжественно все вместе - можно даже с родителями - выберите вашей жене машину, какая ей прям снится! .И пусть даже они, не давая никому из вас никаких денег, сами её оплатят.
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