Собрали 60 кг абрикосов. Часть из них разложили в 8 ящиков, по 6 кг в каждый. Сколько килограммов абрикосов осталось?

Математика
Собрали 60 кг абрикосов. Часть из них разложили в 8 ящиков, по 6 кг в каждый. Сколько килограммов абрикосов осталось?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 6*8=48 (абрикосов)-разложили по ящикам 2)60-48=12(абрикосов) - осталось
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