Собрали 60 кг абрикосов. Часть из них разложили в 8 ящиков, по 6 кг в каждый. Сколько килограммов абрикосов осталось?

Математика

Собрали 60 кг абрикосов. Часть из них разложили в 8 ящиков, по 6 кг в каждый. Сколько килограммов абрикосов осталось?

Автор: Гость