Есть ли у слова учитель слова близкие по смыслу?

Русский язык
Есть ли у слова учитель слова близкие по смыслу?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тренер, преподаватель.
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