Объясните пожалуйста задание,а то я слушала слушала но не как не поняла!КАКУЮ ЧАСТЬ ЧАСА СОСТАВЛЯЕТ 1 МИН?,3МИН?,10мин,20мин?,объясните ъ ответ

Математика
Объясните пожалуйста задание,а то я слушала слушала но не как не поняла!КАКУЮ ЧАСТЬ ЧАСА СОСТАВЛЯЕТ 1 МИН?,3МИН?,10мин,20мин?,объясните ъ ответ
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1         1        1           1 _         __      __         _      60      20      6           3
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