Объясните пожалуйста задание,а то я слушала слушала но не как не поняла!КАКУЮ ЧАСТЬ ЧАСА СОСТАВЛЯЕТ 1 МИН?,3МИН?,10мин,20мин?,объясните ъ ответ
Математика
Объясните пожалуйста задание,а то я слушала слушала но не как не поняла!КАКУЮ ЧАСТЬ ЧАСА СОСТАВЛЯЕТ 1 МИН?,3МИН?,10мин,20мин?,объясните ъ ответ
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1 1 1 1 _ __ __ _ 60 20 6 3
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