Объясните пожалуйста задание,а то я слушала слушала но не как не поняла!КАКУЮ ЧАСТЬ ЧАСА СОСТАВЛЯЕТ 1 МИН?,3МИН?,10мин,20мин?,объясните ъ ответ

Математика

Объясните пожалуйста задание,а то я слушала слушала но не как не поняла!КАКУЮ ЧАСТЬ ЧАСА СОСТАВЛЯЕТ 1 МИН?,3МИН?,10мин,20мин?,объясните ъ ответ

Автор: Гость