От одной кормушки одновременно в противоположных направлениях полетели два воро??ья. Скорость одного из них 12м\с, скорость другого на 3 м\ с меньше. Через сколько минут расстояние между ними будет 336 м.
Математика
От одной кормушки одновременно в противоположных направлениях полетели два воро??ья. Скорость одного из них 12м\с, скорость другого на 3 м\ с меньше. Через сколько минут расстояние между ними будет 336 м.
Ответ(ы):
Гость:
12-3=9 м/с---скорость второго вшоробья 12+9=21м/с-----скорость вдвоём 336/21=16с ответ:16 секунд
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