От одной кормушки одновременно в противоположных направлениях полетели два воро??ья. Скорость одного из них 12м\с, скорость другого на 3 м\ с меньше. Через сколько минут расстояние между ними будет 336 м.

Математика

От одной кормушки одновременно в противоположных направлениях полетели два воро??ья. Скорость одного из них 12м\с, скорость другого на 3 м\ с меньше. Через сколько минут расстояние между ними будет 336 м.

Автор: Гость