На двух полках 72 книги, причём на первой полке в 3 раза больше, чем на второй. Сколько книг на первой полке.
Математика
На двух полках 72 книги, причём на первой полке в 3 раза больше, чем на второй. Сколько книг на первой полке.
Ответ(ы):
Гость:
1 полка-3х книг. 2 полка х-книг всего 72 книг. 1 полка+2 полка=72 Составим уравнение; 3х+х=72 книг. 4х=72 х=18 (на второй полке) 1 полка=54 книги.. Ответ;18..
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