На двух полках 72 книги, причём на первой полке в 3 раза больше, чем на второй. Сколько книг на первой полке.

Математика

На двух полках 72 книги, причём на первой полке в 3 раза больше, чем на второй. Сколько книг на первой полке.

Автор: Гость