Помогите 3,4 пожалуйста прошу мне на завтра я вам буду блогодарна
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Помогите 3,4 пожалуйста прошу мне на завтра я вам буду блогодарна
Ответ(ы):
Гость:
Близко, холодно, капустный-нет, страшно, лиловый-нет, жарко, приятно, темно,морозный-нет, березовый-нет 1) с помощью суффиксов. О и. Е
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