К какому типу звезд по цвету и размеру относится солнце

Гость: Гость:

Солнце принадлежит к первому типу звёздного населенияСолнце является молодой звездой третьего поколения (популяции I) с высоким содержанием металлов, то есть оно образовалось из останков звёзд первого и второго поколений, (соответственно популяций III и II).