К какому типу звезд по цвету и размеру относится солнце
География
К какому типу звезд по цвету и размеру относится солнце
Ответ(ы):
Гость:
Солнце принадлежит к первому типу звёздного населенияСолнце является молодой звездой третьего поколения (популяции I) с высоким содержанием металлов, то есть оно образовалось из останков звёзд первого и второго поколений, (соответственно популяций III и II).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Обществознание
«Из всех сил, подчинённых государственной власти, сила денег, пожалуй, самая надёжная, и потому государства будут вынуждены (конечно, не по моральн...
Химия
Написать структурные формулы углеводородов 1) 2-метил-2-пентен 2) 2,2,5,5-тетрометил-3-гептин 3) 2,2,3-триметил-3-гексен 4) 2-метил-3-гески...
Математика