Написать структурные формулы углеводородов 1) 2-метил-2-пентен 2) 2,2,5,5-тетрометил-3-гептин 3) 2,2,3-триметил-3-гексен 4) 2-метил-3-гескин 5) 2-метил-1-бутен 6) 3-метин-1-бутин
Химия
Написать структурные формулы углеводородов 1) 2-метил-2-пентен 2) 2,2,5,5-тетрометил-3-гептин 3) 2,2,3-триметил-3-гексен 4) 2-метил-3-гескин 5) 2-метил-1-бутен 6) 3-метин-1-бутин
Ответ(ы):
Гость:
1) СH3 - C = CH2 - CH2 - CH3 | CH3 2) CH3 CH3 | | CH3 - C - C (тройная связь) C - CH2 - CH2 - CH3 | | CH3 CH3 3) CH3 | CH3 - CH - C = CH - CH2 - CH3 | | CH3 CH3 4) CH3 - CH - C(тройная связь) C - CH2 - CH2 - CH3 | CH3 5) CH2 = C - CH2 - CH3 | CH3 6) CH (тройная связь) C - СH - CH3 | CH3
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