Подберите и запишите как можно больше названий овощей, фруктов и ягод 1,2 и 3-го склонения. Составьте по одному предложению с существительным каждого из склонений.
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Подберите и запишите как можно больше названий овощей, фруктов и ягод 1,2 и 3-го склонения. Составьте по одному предложению с существительным каждого из склонений.
Ответ(ы):
Гость:
1- груша, вишня, слива 2- яблоко, арбуз, картофель. 3- морковь, фасоль
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