Подберите и запишите как можно больше названий овощей, фруктов и ягод 1,2 и 3-го склонения. Составьте по одному предложению с существительным каждого из склонений.

Русский язык

Подберите и запишите как можно больше названий овощей, фруктов и ягод 1,2 и 3-го склонения. Составьте по одному предложению с существительным каждого из склонений.

Автор: Гость