«Из всех сил, подчинённых государственной власти, сила денег, пожалуй, самая надёжная, и потому государства будут вынуждены (конечно, не по моральным побуждениям) содействовать благородному миру»

Обществознание

«Из всех сил, подчинённых государственной власти, сила денег, пожалуй, самая надёжная, и потому государства будут вынуждены (конечно, не по моральным побуждениям) содействовать благородному миру»

Автор: Гость