Представьте себя каким-либо другим существом: бабочкой, зайчиком, медвежонком... П??едположи и расскажи, как ты радуешься, играешь, познаешь мир, какой опыт жизни приобретаешь(с добром или злом встречаешься), о чем грустишь, чт...

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Представьте себя каким-либо другим существом: бабочкой, зайчиком, медвежонком... П??едположи и расскажи, как ты радуешься, играешь, познаешь мир, какой опыт жизни приобретаешь(с добром или злом встречаешься), о чем грустишь, что хочешь попросить у людей.

Автор: Гость