Проверочное слово бегун?
Русский язык
Проверочное слово бегун?
Ответ(ы):
Гость:
Бег,бегать,забег,побег.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На двух полках 72 книги, причём на первой полке в 3 раза больше, чем на второй. Сколько книг на первой полке.
Математика
Чтобы разжечь костер дровосек разрубил одну ветку на 3 части по 5 дм ,а другую на 5 ч??стей по 3 дм каждая сравни длины веток как написать условия ...
Русский язык
Представьте себя каким-либо другим существом: бабочкой, зайчиком, медвежонком... П??едположи и расскажи, как ты радуешься, играешь, познаешь мир, к...