Блин люди как выучить окружающий мир по быстрому если там

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Блин люди как выучить окружающий мир по быстрому если там
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Автор: Гость
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Гость:
Никак !нужно читать ,сидеть и впитывать в себя каждое слово! приятной учебы!
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