Решите уравнение: 3(х+2) ² - 2х - 4=0

Алгебра
Решите уравнение: 3(х+2) ² - 2х - 4=0
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Ответ: x1=1/3;x2=-2
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