Решите уравнение: 3(х+2) ² - 2х - 4=0
Алгебра
Решите уравнение: 3(х+2) ² - 2х - 4=0
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: x1=1/3;x2=-2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Рабочие собрали 36 машин за несколько дней. Вычисли, сколько машин собирали рабочи?? каждый день, если это число составляет шестую часть всех машин...
Другие предметы
Математика
Объясните пожалуйста задание,а то я слушала слушала но не как не поняла!КАКУЮ ЧАСТЬ ЧАСА СОСТАВЛЯЕТ 1 МИН?,3МИН?,10мин,20мин?,объясните ъ ответ