Площадь прямоугольника равна 32 см в квадрате. Во сколько раз ширина прямоугольника меньше его длины,если длина равна 8 см?
Математика
Площадь прямоугольника равна 32 см в квадрате. Во сколько раз ширина прямоугольника меньше его длины,если длина равна 8 см?
Ответ(ы):
Гость:
ширина= 32:8=4 см 8:4=2 раза ответ: в 2 раза
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