Площадь прямоугольника равна 32 см в квадрате. Во сколько раз ширина прямоугольника меньше его длины,если длина равна 8 см?

Математика

Площадь прямоугольника равна 32 см в квадрате. Во сколько раз ширина прямоугольника меньше его длины,если длина равна 8 см?

Автор: Гость