Подскажите где имена прилагательные и какой у них падеж вот текст было тихое и морозное утро красное солнце взошло и долго не давало тепла на вершинах гор снег окрасился в нежно-розовый цвет,а в теневых местах имел синеватый от...
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Подскажите где имена прилагательные и какой у них падеж вот текст было тихое и морозное утро красное солнце взошло и долго не давало тепла на вершинах гор снег окрасился в нежно-розовый цвет,а в теневых местах имел синеватый оттенок
Ответ(ы):
Гость:
тихое и.п. морозное и.пкрасное .п
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