Подскажите где имена прилагательные и какой у них падеж вот текст было тихое и морозное утро красное солнце взошло и долго не давало тепла на вершинах гор снег окрасился в нежно-розовый цвет,а в теневых местах имел синеватый от...

Русский язык
Подскажите где имена прилагательные и какой у них падеж вот текст было тихое и морозное утро красное солнце взошло и долго не давало тепла на вершинах гор снег окрасился в нежно-розовый цвет,а в теневых местах имел синеватый оттенок
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
тихое и.п. морозное и.пкрасное .п

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение 9х=1 1\2х=1 1\10х=1 100х=1
Ответить
Алгебра
В коробке 8 белых, 3 черных и 5 красных шаров, на удачу (не глядя) вынимают один шар.Какова вероятность, что вытянут белый шар
Ответить
Русский язык
Есть ли у слова учитель слова близкие по смыслу?
Ответить
Алгебра
Решите уравнение: 3(х+2) ² - 2х - 4=0
Ответить
Математика
28+28+28+1111999-38+43
Ответить