Буквы, которые при письме можно проверить. буквы, написание которых нужно запомн??ть. СТОЛБ, ОБУВЬ, ДЕРЕВНЯ, ЗАЯЦ, ГРУЗ, КАПУСТА, СОРОКА, МЯЧИ, ДЕНЕК

Русский язык

Буквы, которые при письме можно проверить. буквы, написание которых нужно запомн??ть. СТОЛБ, ОБУВЬ, ДЕРЕВНЯ, ЗАЯЦ, ГРУЗ, КАПУСТА, СОРОКА, МЯЧИ, ДЕНЕК

Автор: Гость