Буквы, которые при письме можно проверить. буквы, написание которых нужно запомн??ть. СТОЛБ, ОБУВЬ, ДЕРЕВНЯ, ЗАЯЦ, ГРУЗ, КАПУСТА, СОРОКА, МЯЧИ, ДЕНЕК
Русский язык
Буквы, которые при письме можно проверить. буквы, написание которых нужно запомн??ть. СТОЛБ, ОБУВЬ, ДЕРЕВНЯ, ЗАЯЦ, ГРУЗ, КАПУСТА, СОРОКА, МЯЧИ, ДЕНЕК
Ответ(ы):
Гость:
Столб проверяем б столбы а обувь незнаю прости(((
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Собрали 60 кг абрикосов. Часть из них разложили в 8 ящиков, по 6 кг в каждый. Сколько килограммов абрикосов осталось?
Математика
Площадь прямоугольника равна 32 см в квадрате. Во сколько раз ширина прямоугольника меньше его длины,если длина равна 8 см?
Русский язык
Подскажите где имена прилагательные и какой у них падеж вот текст было тихое и морозное утро красное солнце взошло и долго не давало тепла на верши...