Догорел апрельский светлый вечер морфологический разбор Зазеленевший , внемлят смотрят

Русский язык
Догорел апрельский светлый вечер морфологический разбор Зазеленевший , внемлят смотрят
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
зазеленеть — глагол, совершенный глагол, непереходный глагол, прошедшее время, именительный падеж, единственное число, причастие, полная форма прилагательного, мужской род, действительный залог  или
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