Примерная протеженость километрах средеземного моря
География
Примерная протеженость километрах средеземного моря
Ответ(ы):
Гость:
Около 3700 км ну это с запада на востоке а с севера на юг 1600км
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Математика