От двух пристаней отправились навстречу друг другу два теплохода. Один из них шёл до встречи 4 ч со скоростью 36 км/ ч. Другой теплоход прошёл до встрери третью часть пути, пройденного первым. Поставь вопрос и реши задачу! Р...

Математика

От двух пристаней отправились навстречу друг другу два теплохода. Один из них шёл до встречи 4 ч со скоростью 36 км/ ч. Другой теплоход прошёл до встрери третью часть пути, пройденного первым. Поставь вопрос и реши задачу! РЕБЯТ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость