От двух пристаней отправились навстречу друг другу два теплохода. Один из них шёл до встречи 4 ч со скоростью 36 км/ ч. Другой теплоход прошёл до встрери третью часть пути, пройденного первым. Поставь вопрос и реши задачу! Р...

Математика
От двух пристаней отправились навстречу друг другу два теплохода. Один из них шёл до встречи 4 ч со скоростью 36 км/ ч. Другой теплоход прошёл до встрери третью часть пути, пройденного первым. Поставь вопрос и реши задачу! РЕБЯТ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
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