От двух пристаней, расстояние между которыми 90 км, одновременно вышли на встречу друг другу. Один теплоход шел со скоростью 20 км в час. С какой скоростью шел другой теплоход , если они встретились через 2 часа.
Математика
От двух пристаней, расстояние между которыми 90 км, одновременно вышли на встречу друг другу. Один теплоход шел со скоростью 20 км в час. С какой скоростью шел другой теплоход , если они встретились через 2 часа.
Ответ(ы):
Гость:
Х- скорость 1 теплохода (20+х)*2=90 40+2х=90 2х=50 Х=25 км/ч Скорость второго
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