От двух пристаней, расстояние между которыми 90 км, одновременно вышли на встречу друг другу. Один теплоход шел со скоростью 20 км в час. С какой скоростью шел другой теплоход , если они встретились через 2 часа.

Математика

От двух пристаней, расстояние между которыми 90 км, одновременно вышли на встречу друг другу. Один теплоход шел со скоростью 20 км в час. С какой скоростью шел другой теплоход , если они встретились через 2 часа.

Автор: Гость