От двухпоселков, находящихся на расстоянии 480 км друг от друга, отправились одновременно на встречу друг другу два автомобиля и встретились через 3 часа. скорость одного автомобиля -85 км/ч. определите скорость второго автомоб...

Математика

От двухпоселков, находящихся на расстоянии 480 км друг от друга, отправились одновременно на встречу друг другу два автомобиля и встретились через 3 часа. скорость одного автомобиля -85 км/ч. определите скорость второго автомобиля.

Автор: Гость