Сделайте пожалуйста озвучку ! например : cat-кэт,dog-дог. You probabiy don’ t. know much about. me, so here’ s a description of me and what i do. I’ m seventeen years old and i live in Edinburgh. I don’t go to school now decaus...

Английский язык

Сделайте пожалуйста озвучку ! например : cat-кэт,dog-дог. You probabiy don’ t. know much about. me, so here’ s a description of me and what i do. I’ m seventeen years old and i live in Edinburgh. I don’t go to school now decause my job is full time . I trayel every day, especially during the competition season

Автор: Гость