Мел, вата, что физическое тело а что вещество?
Химия
Мел, вата, что физическое тело а что вещество?
Ответ(ы) на вопрос:
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Вата - физическое тело, мел - вещество
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