Мел, вата, что физическое тело а что вещество?

Химия
Мел, вата, что физическое тело а что вещество?
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Гость:
Вата - физическое тело, мел - вещество
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