Помогите ришыть уровнение пж x+5=14 7 двадцать четвёртых -8 1 шеснацатая
Математика
Помогите ришыть уровнение пж x+5=14 7 двадцать четвёртых -8 1 шеснацатая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X + 5 = 14 7/24 - 8 1/16 x + 5 = 14 14/48 - 8 3/48 x + 5 = 6 11/48 x = 6 11/48 - 5 x = 1 11/48 Ответ: {1 11/48}
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