В СССР церковь была отделена от государства и от школ. Хорошо ли это?
История
В СССР церковь была отделена от государства и от школ. Хорошо ли это?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да потому что церковь это святое и если бы она была в городе то ее бы разговаривали и ну короче плохо было бы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Даны координаты вершин треугольника А(3;4) В(-1;2) С(2;-1). Запишите общее уравнение средней линии треугольника,параллельной ВС
Математика
Длина одной стороны прямоугольника 2 м 10 см, а длина другой стороны в 3 раза меньше. Вычисли периметр этогопрямоугольника и вырази результат в дец...
Русский язык