Даны координаты вершин треугольника А(3;4) В(-1;2) С(2;-1). Запишите общее уравнение средней линии треугольника,параллельной ВС
Математика
Даны координаты вершин треугольника А(3;4) В(-1;2) С(2;-1). Запишите общее уравнение средней линии треугольника,параллельной ВС
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Применен общий вид уравнения прямой
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