Морфологический разбор слова покрывал

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Морфологический разбор слова покрывал
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(что делал?) покрывал - глагол |. Н.ф покрывать ||.1. постоянные признаки а) несовершенный вид б) 1 спряжение 2. непостоянные признаки а) прошедшее время б) единственное число в) мужской род г) 3 лицо |||. (тут нужно поставить слово которое стояло перед словом покрывал, пример: "Он (что делал?) покрывал-сказуемое." слово покрывал нужно подчеркнуть так, как подчеркивается сказуемое. То есть двумя чертами) Надеюсь я помогла)
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