А зачем мы живём и что необходимо нам для жизни

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Каждый человек сам определяет для себя смысл жизни, но прежде всего можно выделить такие, как продолжение своего рода, или на пример согласно библейской версии мира, для того, чтобы искупить грехи первых людей. Можно жить просто в свое удовольствие, а можно быть человеком науки, и альтруистом, все зависит от ориентиров индивидуума. Необходимо же человеку, как и физ. потребности, такие, как пространство для жизни, пища, и коитус, так и потребности духовные, для развития своего сознания, социальные для обмены информации, и т.д.