Сторона ромба равна 6 сантиметров один из углов равен 150 градусов Найдите площадь ??омба

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Углы ромба попарно равны и сумма углов равна 360 1) 150*2=300 гр сумма больших углов2) (360-300) : 2 = по 30 гр два меньших угла3)S=a^2*Sina =6^2*Sin30=36*(1/2)=18 кв смОтвет. площадь ромба равна 18 кв см