Полтава Петр 1 характеристика цитатой

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Полтава Петр 1 характеристика цитатой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пирует Петр. И горд, и ясен И славы полон взор его. И царской пир его прекрасен. При кликах войска своего, В шатре своем он угощает Своих вождей, вождей чужих, И славных пленников ласкает, И за учителей своих Заздравный кубок подымает.
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