4sin30 Решите, пожалуйста. Я гребанный гуманитарий
Математика
4sin30 Решите, пожалуйста. Я гребанный гуманитарий
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Гость:
Честно говоря , я не уверенна в правильности своего ответа. Ответ: -4
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