Сочинить разносклоняемые сущ. помогите пожалуйста .

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Сочинить разносклоняемые сущ. помогите пожалуйста .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, племя, семя, темя, стремя, путь, дитя
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