Какие особенности Земли сделали возможным появление на ней жизни? Помогите! Пожалуйста! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

География
Какие особенности Земли сделали возможным появление на ней жизни? Помогите! Пожалуйста! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Оптимальное расстояние от Солнца. 2. Вращение вокруг своей оси за 24 часа позволяет прогреваться поверхности Земли равномерно. 3. Наличие атмосферы: - кислород для живых существ, - углекислый газ для питания растений - озон задерживает излучение из космоса - атмосфера защищает Землю от сильного охлаждения ночью; предохраняет от метеоритов. 4. Запасы воды. 5. Наличие почвы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Просьба помочь с ответами на фотографии.
Ответить
Русский язык
Что значит словосочетание Скажите пожалуйста срочно
Ответить
История
Что написать в последнем табло? Если можно побыстрее
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста по русскому языку упражнение 309
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста!! Даю 100 баллов!
Ответить