Какие особенности Земли сделали возможным появление на ней жизни? Помогите! Пожалуйста! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

Гость: Гость:

1. Оптимальное расстояние от Солнца. 2. Вращение вокруг своей оси за 24 часа позволяет прогреваться поверхности Земли равномерно. 3. Наличие атмосферы: - кислород для живых существ, - углекислый газ для питания растений - озон задерживает излучение из космоса - атмосфера защищает Землю от сильного охлаждения ночью; предохраняет от метеоритов. 4. Запасы воды. 5. Наличие почвы.