Выберите выражения значения которых независимо от натурального числа (а) кратны : а) 3 б). 9. Пажалуста Помогите!

Математика

Выберите выражения значения которых независимо от натурального числа (а) кратны : а) 3 б). 9. Пажалуста Помогите!

Автор: Гость