Выберите выражения значения которых независимо от натурального числа (а) кратны : а) 3 б). 9. Пажалуста Помогите!
Математика
Выберите выражения значения которых независимо от натурального числа (а) кратны : а) 3 б). 9. Пажалуста Помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 3 делятся нацело 54а=3*18а, 21а-183=3(7а-61) 18а=3*6а 117а=3*39а 36а+2502=3*(12а+834) ------------------------ на 9 нацело делится 54а=9*6а 18а=9*2а 117а=9*13а 36а+2501=9*(4а+278)
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